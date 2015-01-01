"أنا غير" تحصد إعجاب الجمهور فور طرح الهضبة برومو الأغنية





واستطاع البرومو حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن البرومو من تسجيل أكثر من 150 ألف مشاهدة في وقت قياسي.وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.