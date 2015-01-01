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"أنا غير" تحصد إعجاب الجمهور فور طرح الهضبة برومو الأغنية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:32 ص
أنا غير تحصد إعجاب الجمهور فور طرح الهضبة برومو الأغنية
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حصد برومو "أنا غير" للهضبة عمرو دياب، ضمن ألبومه الجديد إعجاب الجمهور فور طرحه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "إيه الفجر في الموسيقى اللى أنا سمعته ده"، "وعلق آخر: "عظمة يا جدعان" وعلق ثالت: " طبعًا إنت غير يا هضبة".

واستطاع البرومو حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن البرومو من تسجيل أكثر من 150 ألف مشاهدة في وقت قياسي.

وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.


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