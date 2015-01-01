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موعد مباراة ليفربول وليون اليوم الأربعاء 31 / 7 / 2019.. مشاركة محمد صلاح

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:32 ص
موعد مباراة ليفربول وليون اليوم الأربعاء 31 / 7 / 2019.. مشاركة محمد صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي نادى ليفربول الإنجليزي مع فريق ليون الفرنسي اليوم الأربعاء على ملعب جنيف بسويسرا فى إطار المباريات الودية إستعداداً للموسم الجديد.

وكان ليفربول قد خسر اللقاء السابق أمام فريق نابولى الإيطالى بثلاثية دون رد لذلك يسعى الريدز لتحقيق نتيكة إيجابية تطمئن جماهيره قبل الدخول فى منافسات مباريات الدورى الإنجليزى الشهر المقبل.

وستذاع المباراة على شبكة قنوات سكاى سبورت وأيضاً على قناة ليفربول فى تمام السابعة بتوقيت مصر.

وعاد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر لتدريبات الفريق أمس الثلاثاء إستعداداً للموسم الجديد.

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