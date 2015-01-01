بوستر ترويجي جديد لـ "ولاد رزق 2" يتصدره محمد ممدوح

نشر القائمون على فيلم "ولاد رزق" بوسترًا ترويجيًا للفيلم الجديد المقرر عرضه يوم 8 أغسطس فى دور العرض العالمى، للممثل محمد ممدوح.

وتصدر الإعلان الرسمي "أولاد رزق 2"، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث اقترب بشدة من تسجيل من مليون مشاهدة في وقت قياسي.





وحصد البرومو عددًا ضخمًا من التعليقات الإيجابية للجمهور من بينها: "عودة ـساطير السينما المصرية أولاد رزق 2"، " السينما المصرية اتطورت"، " الفيلم ده هيكسر الدنيا"، " الفيلم ده هيودي أحمد عز في حته تانية".





وحصد المركز الأول بقائمة تريند يوتيوب فور طرحه بيوتيوب في 22 يوليو الجاري.





وظهر خلال البرومو أبطال العمل، أحمد عز، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وغيرهم.





هذا ومن المقرر أن يشارك في سباق عيد الأضحى المقبل.





وتدور أحداثه بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالأبتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.





فيلم "ولاد رزق 2"، يشارك في بطولته مع كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، وغيرهم من النجوم وتأليف صلاح الجيهني واخراج طارق العريان.