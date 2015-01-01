شاهد.. فنانة شهيرة تحصل على سيارة مازيراتي هدية من زوجها (صورة)

ونشرت دنيا مجموعة صور لهذه السيارة عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستجرام“، معلقة: ”شكرًا على تعاملكم الراقي سارة ومدير وكالة مازراتي والفراري.. وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات اللي أعشقها خصوصًا السبورت غرانتوريزمو“.

وغازلت زوجها، قائلة: ”كلمة أحبك قليلة في حقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم“.





وقررت دنيا أن تمنع أي شيء من الممكن أن يعكر صفوها وفرحتها بسيارتها الجديدة، من خلال غلقها خاصية التعليقات عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، وذلك لتجنب التعليقات الهجومية واتهامات بعض متابعيها لها بالبذخ والإسراف والمبالغة في استعراض الهدايا باهظة الثمن.











