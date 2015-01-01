وكيل متولي يكشف مفاجأة بشأن انتقال مدافع الإسماعيلي للأهلي

كشف محمد البغدادي وكيل أعمال محمود منولي مدافع الأهلي الجديد، كواليس انتقال موكله للقلعة الحمراء.





وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي :"مبروك لمتولي الانضمام للنادي الأكبر في مصر وإفريقيا".





وتابع "المقاوضات بدأت مع الكابتن محمد فضل في شهر نوفمبر من عام ٢٠١٨، وكان من المقرر أن ينضم اللاعب للأهلي في يناير الماضي".





وواصل "المفاوضات لم يكتب لها النجاح في هذه الفترة وتم تأجيل التفاوض للصيف".





وزاد "بعد رحيل محمد فضل تسلم المفاوضات للكابتن أمير توفيق الذي سارت معه المفاوضات بطريقة مليئة بالاحترام، وكانت بعيدة عن اللاعب".





وأشار "تلقينا عروضا مغرية من عروض داخل مصر وخارجها ولكن قرارنا كان الأهلي".





وأوضخ "اختارنا الأهلي لأنه منظومة محترفة للغاية والمقاوضات منحتنا ذلك".





وتابع "متولي تلقى عرضا من داخل مصر بعرض ضعف ما سيتقاضى عليه في الأهلي، ولكننا لم نفكر في القيمة المادية مثلما نفكر في الكيان والاستقرار الفني والإداري وهو ما لاحظناه وعلى هذا الأساس اخترنا الأهلي وبدأت المفاوضات وحدث برتوكول تعاون بين كلا الناديين وهو ما سيفتح الباب للكثير من العلاقات في القترة المقبلة".



