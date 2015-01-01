لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة: "رفع العلم بقى حاجة أساسية في حياتي"
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:50 ص
نعيم يوسف
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قالت هادية حسني، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، وإحدى المشاركات في مؤتمر الشباب، إن عائلتها كانت دافعا لها في التعلق بمجال الرياضة، موضحة أن جدها هو السيد نصير، أول من حصل على ذهبية أوليمبية تاريخية في رفع الأثقال بمصر.
وأضافت "حسني"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أن والدها كان يلعب سباحة، ووالدتها كانت تلعب الجمباز.
وتابعت أن أهلها هم من ساعدوها في المجال الرياضي وبدونهم لم تستطع أن تكمل في هذا المجال، مؤكدة: يجب على الأطفال أن يبدأوا رياضة وهم صغار في السن، والأفضل أن يمارسوا أكثر من لعبة ثم يختاروا ما يرغبون فيها.
وأشارت إلى أنها تفوقت جدا في لعبة الريشة الطائرة، وفي عام 2003، التحقت بمنتخب مصر للكبار في اللعبة وحققت مركز في أول بطولة دولية لها، معقبة: "بعد كدة رفع العلم بقى حاجة أساسية في حياتي"
ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
وأضافت "حسني"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أن والدها كان يلعب سباحة، ووالدتها كانت تلعب الجمباز.
وتابعت أن أهلها هم من ساعدوها في المجال الرياضي وبدونهم لم تستطع أن تكمل في هذا المجال، مؤكدة: يجب على الأطفال أن يبدأوا رياضة وهم صغار في السن، والأفضل أن يمارسوا أكثر من لعبة ثم يختاروا ما يرغبون فيها.
وأشارت إلى أنها تفوقت جدا في لعبة الريشة الطائرة، وفي عام 2003، التحقت بمنتخب مصر للكبار في اللعبة وحققت مركز في أول بطولة دولية لها، معقبة: "بعد كدة رفع العلم بقى حاجة أساسية في حياتي"
ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
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