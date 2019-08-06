"الزجاج المعشق مطعمًا بالموزاييك" ورشة عمل بالمتحف المصري

في إطار حرص قطاع المتاحف في الحفاظ على الحرف التراثية بالمجتمع المصري والمساهمة في حل مشكلة البطالة وربط مختلف الفئات العمرية بالمتاحف المصرية.





ينظم القسم التعليمى بالمتحف المصري في التحرير ورشة عمل تحت عنوان "الزجاج المعشق مطعم بالموزاييك يوم الثلاثاء من كل أسبوع ولمدة شهر بدءً من الثلاثاء 6-8-2019، تمام العاشرة صباحًا.





ويبدأ البرنامج بجانب نظري تطبيقًا على القطع الأثرية بالمتحف المصري، يعقبها ورش عمل تطبيقية، تهدف إلى التعرف على صناعة الزجاج والفيانس في الحضارة المصرية القديمة واستخداماته قديمًا وحديثًا من خلال القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.





واكتساب مهارة تنفيذ منتجات ولوحات مستوحاة من نماذج الفن المصري القديم مع زيادة القدرة على التركيز ورفع القدرات الذهنية، كما تهدف ورشة العمل إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى المتدرب وترسيخ قيمة التراث المعنوي وأهمية الحفاظ عليه.





يذكر أن الصناعة كانت من المقومات الأساسية للحضارة المصرية القديمة، فقد اهتم قدماء المصريين بالصناعة وتطويرها، وفي مقدمتها صناعة الزجاج التي تميزت بها مصر عن غيرها من حضارات العالم القديم، وأنشأوا أول مصنع في التاريخ لإنتاج الزجاج، وكانت المنتجات الزجاجية تعكس رقي وتقدم تلك الصناعة في مصر القديمة .



