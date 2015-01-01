يوفنتوس بوابة نيمار للتعاقد مع برشلونة

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.





ووصل نيمار لعلاقة متوترة مع إدارة الفريق الباريسي، خاصة بعد رفض الإدارة رحيله في الصيف إلى فريق برشلونة، بسبب العلاقات السيئة بين الناديين.





ويرغب اللاعب البرازيلي في الرحيل إلى يوفنتوس كبوابة للذهاب إلى برشلونة في بداية موسم 2020.





وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف موسم 2017، وذلك بعد كسر باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.



