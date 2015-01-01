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متولي: لم أنظر للماديات عند اتخاذ قراري بالذهاب إلى الأهلي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:28 ص
متولي: لم أنظر للماديات عند اتخاذ قراري بالذهاب إلى الأهلي
محمود متولي
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علي نبوي
 
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أكد محمود متولي مدافع الأهلي الجديد بأنه رفض العديد من العروض من أجل الأهلي، مشيرا إلى أنه لا يفكر في الماديات فقط.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي :"رفضت العروض الضخمة لأنني أنظر للمكان الذي سأستقر فيه وهو ما يساعدني في التألق".

وتابع "لا أنظر إلى الماديات ولكن للمكان الذي سيفدني واللاعبين الذين سيساعدونني".

وواصل "شرف لأي لاعب التواجد في الأهلي، فطموحي هو الحصول على البطولات".

وأشار :"من الصعب على لاعب كرة القدم أن يكون بدون بطولات، فأنا تعلمت أعمل كل ما لدي لإيصال النادي لأعلى مكان".

وأتم :"طبيعي أن يكون اللاعب لديه ضمير ولا يبخل في الملعب، وأسعى للتتويج بالألقاب مع الأهلي".

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