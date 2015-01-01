أحد المشاركين في المؤتمر الوطني السابع للشباب يروي قصته مع تسلق الجبال



وأضاف "العبد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه شعر بأن هناك شيئا ما يجذبه في تسلق الجبال، موضحا أن المتعة أحيانا تكون في المخاطرة والتحدي والتدريبات.



وأشار إلى أن وجوده في الجبال أمر مريح بالنسبة له، ولكن مع بقايا خوف، مثل أن يعرف وفاة أشخاص تسلقوا نفس الجبل في نفس اليوم، موضحا أنه يتم التغلب على الخوف من خلال الممارسة.



ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

قال شريف العبد، متسلق جبال، وأحد المشاركين في المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن رحلته مع تسلق الجبال بدأت منذ 4 سنوات كمحاولة لكسر الروتين.