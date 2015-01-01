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ديروط يجدد تعاقده مع "القناص" لموسمين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:26 ص
ديروط يجدد تعاقده مع القناص لموسمين
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مصطفي الجندي
 
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نجح مجلس إدارة نادي ديروط في تجديد التعاقد مع المهاجم عادل شلبي، استعدادا للموسم المقبل من دوري الممتاز "ب".

وقام اللاعب بالتوقيع في حضور محمد صلاح سيف رئيس مجلس الإدارة، ومحمد يوسف المدير الفني الجديد للفريق الديروطي، وطه كمال، إداري الغريق.

وكان شلبي الشهير بالقناص قد إنضم لديروط قبل موسمين، قادما من فريق سرس الليان، ويمتاز بالسرعة والقوة، والدقة في تسجيل الأهداف، ونجح في تقديم مستوى متميز خلال المباريات وإحراز العديد من الأهداف مما دفع إدارة ديروط للتجديد له، رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية القمة بالقسم الثاني.

قام مسئولو ديروط مؤخرا بتجديد عقود الثلاثي، محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.

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