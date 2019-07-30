نانسي عجرم تحرج معجبا.. لا أحب التبويس (فيديو)





أحرجت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، أحد معجبيها، خلال تواجدها في الأردن، ضمن مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون.





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعجرم مع المعجب، الذي اقترب منها واحتضنها، ولكن عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها رفضت الأمر وردت عليه وهي مبتسمة "لا، أنا ما بحب التبويس"





ويظهر في الفيديو رد أحدهم على المعجب، تعقيبا على رفض نانسي عجرم، "متزوجة يا عمي متزوجة".





وكان في انتظار نانسي عجرم، لحظة وصولها مقر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان، السبت 20 يوليو/ تموز الجاري، لإحياء حفلها ضمن فعاليات جرش، استقبالا حاشدا من جانب معجبيها.





وقوبلت عجرم بالزفة البلدي والصراخ والتزاحم الشديد، عند وصولها الفندق الذي تقيم فيه بعمان، وتدافع العديد من جمهورها من أجل التقاط صورة "سيلفي" معها.





وعلقت نانسي عجرم على الاستقبال الحافل لها في الأردن "محبتكن دايما مرافقتني... شكرا عالاستقبال الرائع والليلة بجرش، بدنا نولع الجو".



