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توقيف مطرب شهير بتهمة تعاطي المخدرات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:54 ص
توقيف مطرب شهير بتهمة تعاطي المخدرات
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قالت قناة (الجديد) اللبنانية إن قاضي التحقيق الأول في النبطية محمد بري، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق الفنان أيمن زبيب، بجرم تعاطي مخدّرات، وذلك بعد جلسة الإستجواب التي عُقدت اليوم.

وردّ زبيب بطريقة غير مباشرة على ما تم تداوله عن خبر توقيفه، ونشر مقطع فيديو في حسابه عبر "إنستغرام" ظهر فيه في أحد حفلاته.

 كما نشر أكثر من مقطع فيديو في خاصية "الستوري" ظهر في أحدها في سيارته وهو يلقي التحية على مجموعة من معجبيه خلال وجوده داخل السيارة، وفيديو آخر من حفل خاص أحياه.


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