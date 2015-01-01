ردود إيجابية على برومو "فارق معاك" لرامي صبري (فيديو)





طرح المطرب رامي صبري، برومو أحدث ألبوماته تحت اسم "فارق معاك"، حيث نال ردود فعل إيجابية من بينها : حقيقة المقطع شي خيالي"، "روعه رامي"، " من يومك متميز".





ومن المقرر طرح الألبوم كاملًا مطلع شهر أغسطس المقبل.





ويضم الألبوم 12 أغنية وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قلت اللى عندى"، وهو في كده"، و"بقابل ناس"، وأنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".