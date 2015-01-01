عبد الحفيظ: المنافسة على لقب الدوري في الموسم القادم ستكون مثيرة
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:36 ص
ريهام عبد المحسن
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شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على صعوبة الدوري في الموسم المقبل وأعرب عن أمله في الاستعداد له جيداً.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " أتمنى أن يكون هناك تقدير للمنافس ومسئوليه واشكر الجماهير على دعمهم لنا".
وأضاف:"تجربة حضور الجماهير في بطولة أمم أفريقيا كانت رائعة".
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"أتمنى أن يكون الموسم المقبل قوي وسيكون موسم صعب لقوة المنافسين الذين دعموا صفوفهم ويجب أن نستعد له جيداً".
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