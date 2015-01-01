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معتز بالله عبدالفتاح: الرئيس السيسي رجل شجاع والشعب تقبل الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:45 ص
معتز بالله عبدالفتاح: الرئيس السيسي رجل شجاع والشعب تقبل الإصلاح الاقتصادي
الدكتور معتز عبدالفتاح
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور معتز عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الفكرة الأساسية في المؤتمر الوطني للشباب هي المكاشفة، حيث يتم مناقشة ملفات مثل الدعم وعجز الموازنة، والملف الاقتصادي، وهناك نقاش على الملأ.

وأضاف "عبد الفتاح"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الشباب يعبرون عن وجهة نظرهم في وجود رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل شجاع واتخذ قرار صعب هو الإصلاح الاقتصادي، والشعب وثق فيه وتقبل هذا الأمر.
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