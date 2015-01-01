باريس يضع شروطه للتخلي عن نيمار

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وافقت على تقليل سعر البرازيلي "نيمار"، المتوقع انتقاله لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن إدارة النادي الباريسي وافقت علي تخفيض قيمة صفقة "نيمار"، ولكن بشرط أن تتم الصفقة مع برشلونة عن طريق الأموال وليس من خلال تبادل اللاعبين.





وكانت إدارة سان جيرمان تصر في بداية المفاوضات على تقاضي 300 مليون يورو، قبل أن توافق مؤخرًا على تقليل السعر إلى 180 مليونًا فقط.





ويرى ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أن نيمار يجب أن يرحل عن الفريق هذا الصيف، لأن بقاءه سيكون مضرًا في الموسم المقبل، خاصة وأن النادي الباريسي يرغب في استغلال أموال نيمار للامتثال لشروط قانون اللعب المالي النظيف.



