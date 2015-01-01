في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن صداقة سعيد صالح وعادل إمام!





"أنا المخ وأنت العضلات" جملة شهيرة جاءت على لسان الزعيم "بهجت الاباصيري" عادل إمام، لصديقه "مرسي الزناتي" سعيد صالح، وامتد صداها في آذان محبي الثنائي، حتى تحولت إلى واقع عاشه كل منهما في رحلة البحث عن الهدف، وهي قصة تتكرر كل يوم في مجتمع لا يعترف بالموهبة دون "استثمار".





وفي ذكرى ميلاده اليوم الاربعاء، علم "الفجر الفني" من مصدر مقرب، أن الفنان الراحل سعيد صالح، كان يعاني من الفقر في أواخر حياته، وهو الأمر الذي جعل "إمام" يقرر مساعدته بدون إيذاء لمشاعره، ولم يعلم الكثيرون أن الزعيم استعان بسيارة "صالح" الشخصية في أحد أفلامه نظير مقابل مادي مدفوع.



