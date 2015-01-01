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'الزناتي' يوضح تفاصيل اختيار الصحفيين لتأشيرات الحج الجديدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:44 ص
'الزناتي' يوضح تفاصيل اختيار الصحفيين لتأشيرات الحج الجديدة
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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صرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، بأن النقيب ضياء رشوان، نجح في الحصول على ٤٠ تأشيرة حج جديدة لهذا العام، للزملاء الراغبين في الحصول عليها، ليكتمل عدد التأشيرات التي حصلت عليها النقابة لهذا العام إلى ١٠٠ تأشيرة.


وقال في تصريحات صحفية، إنه سيتم اختيار الزملاء الأساسيين الذين كانوا قد فازوا بالقرعة من قبل، وكان عددهم ١٠٠ زميل وزميلة بترتيب الفائزين بالقرعة، وفي حالة الاعتذار سيتم اختيار الزملاء الاحتياطيين في نفس القرعة، وعددهم ٢٠ آخرين من أعضاء النقابة.


وأضاف "الزناتي" أنه سيتم إجراء قرعة على ما تبقى من التأشيرات بين الزملاء الذين كانوا قد تقدموا في نفس القرعة ولم يحالفهم الفوز بها، في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب، مؤكدًا أن النقابة ستقوم لضيق الوقت وسرعة إنهاء إجراءات التأشيرات الجديدة، بإجراء القرعة في حال الحاجة إليها اليوم الأربعاء في الثانية ظهرًا، على أن تكون أوراق الفائزين جاهزة لدخولها إلى السفارة في نفس الوقت، وهي جواز سفر صالح لمدة ٦ أشهر وصورة بخلفية بيضاء.
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