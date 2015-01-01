يوفنتوس يخطط لتوجيه ضربة قاتلة إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس الإيطالي يدرس التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشف موقع ميركاتو الإيطالي أن كريستيان إريكسن صاحب الـ27 عامًا ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف توتنهام هذا الصيف حيث يسعى اللاعب لخوض تجربة جديدة الموسم المقبل.





وأكد الموقع الإيطالي أن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الحالي يتطلع لإضافة الكثير من الكفاءة والقوة لخط وسط الفريق على الرغم من تعاقده مع الويلزي آرون رامسي والفرنسي أدريان رابيو.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كريستيان إريكسن يعتبر خيارًا جيدًا بالنسبة لساري خاصةً وأنه كان مطلعاً على آدائه عندما كان يقود تشيلسي الإنجليزي في الموسم الماضي.





وذكر الموقع الإيطالي أن يوفنتوس مهتم أيضًا بضم إيسكو نجم ريال مدريد ولكن هذا الخيار يبدو مستحيلاً خاصةً بعد إصابة ماركو أسينسيو الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي ولن يفرط الميرينجي في نجمه هذا الموسم.





وأوضح الموقع الإيطالي أن ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز المهتمين بضم كريستيان إريكسن هذا الصيف، حيث كشفت الصحف الإسبانية عن رغبة الملكي في الفوز بخدماته ولكن يبدو أنه سيجد منافسة شرسة في التعاقد مع إريكسين بعد أن أبدى يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بخدماته.



