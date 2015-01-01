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محمود متولي: الانضمام للأهلي خطوة فارقة في حياتي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:34 ص
محمود متولي: الانضمام للأهلي خطوة فارقة في حياتي
محمود متولي
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علي نبوي
 
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قال محمود متولي مدافع الأهلي الجديد بأن انضمامه للقلعة الحمراء، خطوة فارقة في حياته.

وأضاف في تصريحات لقناة "الأهلي" :"الانضمام للنادي الأهلي خطوة فارقة في حياتي سواء الانضمام لمنتخب مصر أو الانتقال لمستوى أعلى".

وتابع "الانتقال للنادي الأهلي، طموح أي لاعب في مصر لأنه نادٍ عريق".

وواصل "منتظر الدعم من الجماهير، ورسالتي لهم مواصلة مساندة الفريق لأن الفريق بدون الجمهور يكون أقل بنسبة تتخطى الـ٥٠٪؜".

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