عبد الحفيظ : براميدز خلق روح المنافسة في الدوري

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بتجربة براميدز الموسم الماضي وأكد أنه خلق روح المنافسة في الدوري.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " براميدز خلق روح المنافسة في الدوري واكتشفت في الأربع سنوات الماضية أننا عندما نصل للنقطة 74 أو 77 نفوز بالدوري، شخصية الأهلي أقوى بكثير على مر العصور".





واختتم تصريحاته قائلاً : " ولا يجوز عندما تكون معنويات وإمكانيات منافسنا منخفضة أن يقارن نفسه بنا واحترم الزمالك وجمهوره ولاعبيه ولدي صداقات كثيرة مع نجوم الزمالك".



