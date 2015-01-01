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عبد الحفيظ : براميدز خلق روح المنافسة في الدوري

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:56 ص
عبد الحفيظ : براميدز خلق روح المنافسة في الدوري
بيراميدز
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ريهام عبد المحسن
 
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أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بتجربة براميدز الموسم الماضي وأكد أنه خلق روح المنافسة في الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " براميدز خلق روح المنافسة في الدوري واكتشفت في الأربع سنوات الماضية أننا عندما نصل للنقطة 74 أو 77 نفوز بالدوري، شخصية الأهلي أقوى بكثير على مر العصور".

واختتم تصريحاته قائلاً : " ولا يجوز عندما تكون معنويات وإمكانيات منافسنا منخفضة أن يقارن نفسه بنا واحترم الزمالك وجمهوره ولاعبيه ولدي صداقات كثيرة مع نجوم الزمالك".

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