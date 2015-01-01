محمود متولي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الإسماعيلي

أكد محمود متولي مدافع النادي الأهلي الجديد بأنه لا يستطيع أن ينكر دور جماهير الإسماعيلي معه.





وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي :"أكون إنسان ناكر للجميع لو أبخلت جمهور النادي الإسماعيلي الذي له الفضل علي".





وتابع :"أحب الجمهور كثيرا وأتمنى الفريق يعود لمكانته وأن يكون الجمهور داعم للفريق".





وأشار :"لم أبخل على الفريق بأي نقطة والحمد لله راض عن نفسي تماما لما قدمته للإسماعيلي"





وأتم :"النادي الإسماعيلي إسم كبير وما أقدرش أقول غير هذا لأني تعلمت في البيت أن لا أنكر فضل أحد علي".



