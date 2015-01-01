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محمود متولي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الإسماعيلي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:46 ص
محمود متولي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الإسماعيلي
محمود متولي
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علي نبوي
 
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أكد محمود متولي مدافع النادي الأهلي الجديد بأنه لا يستطيع أن ينكر دور جماهير الإسماعيلي معه.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي :"أكون إنسان ناكر للجميع لو أبخلت جمهور النادي الإسماعيلي الذي له الفضل علي".

وتابع :"أحب الجمهور كثيرا وأتمنى الفريق يعود لمكانته وأن يكون الجمهور داعم للفريق".

وأشار :"لم أبخل على الفريق بأي نقطة والحمد لله راض عن نفسي تماما لما قدمته للإسماعيلي"

وأتم :"النادي الإسماعيلي إسم كبير وما أقدرش أقول غير هذا لأني تعلمت في البيت أن لا أنكر فضل أحد علي".

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