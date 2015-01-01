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وفاة أحد أهم مذيعي "الزمن الجميل" في تلفزيون المملكة العربية السعودية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:14 ص
وفاة أحد أهم مذيعي الزمن الجميل في تلفزيون المملكة العربية السعودية
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توفي مساء الاثنين، المذيع السابق، محمد الرشيد العثمان، أحد أبرز فرسان التلفزيون السعودي لـ 4 عقود في مدينة الرياض. 

ونعى عديد من الإعلاميين الفقيد "الرشيد"، وأشادوا بمواقفه ومشاركته ومهمات عمله العديدة والمميزة، وبذله الجهد والعطاء أثناء عمله الإعلامي ومسيرته، إذ يعد أحد أبرز فرسان الإذاعة والتلفزيون، وأعد وقدم برامج مختلفة، وشارك في تغطية مناسبات رسمية، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: "ونّة قلب"، و"استديو رقم 1".

ومن المقرر أن تقام عليه الصلاة، عصر اليوم الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، ويقام العزاء في منزله بحي العزيزية في الرياض.

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