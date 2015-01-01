محمود متولي يتحدث عن علاقته بنجوم الأهلي

كشف محمود متولي مدافع الأهلي الجديد عن اللاعبين الذين تربطهم به علاقة داخل الفريق الأحمر.





وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي: "عمرو السولية من اللاعبين الذين أقدرهم جيدًا وله دور كبير في حياتي".





وتابع: "صالح جمعة ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورمضان صبحي ومحمد هاني تعاملت معهم في المنتخبات الوطنية الشباب أو الأوليمبي".





وواصل: "العلاقة بيننا جيدة للغاية وأنا أقدرهم على المستوى الشخصي".





وزاد "التقيت عمرو جمال بالصدفة خلال ذهابي للجيم وقمت بالتقاط صورة معه".



