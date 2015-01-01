محمود متولي يتحدث عن علاقته بنجوم الأهلي
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:35 ص
علي نبوي
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كشف محمود متولي مدافع الأهلي الجديد عن اللاعبين الذين تربطهم به علاقة داخل الفريق الأحمر.
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي: "عمرو السولية من اللاعبين الذين أقدرهم جيدًا وله دور كبير في حياتي".
وتابع: "صالح جمعة ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورمضان صبحي ومحمد هاني تعاملت معهم في المنتخبات الوطنية الشباب أو الأوليمبي".
وواصل: "العلاقة بيننا جيدة للغاية وأنا أقدرهم على المستوى الشخصي".
وزاد "التقيت عمرو جمال بالصدفة خلال ذهابي للجيم وقمت بالتقاط صورة معه".
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