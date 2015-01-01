ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمود متولي يتحدث عن علاقته بنجوم الأهلي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:35 ص
محمود متولي يتحدث عن علاقته بنجوم الأهلي
الاهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
كشف محمود متولي مدافع الأهلي الجديد عن اللاعبين الذين تربطهم به علاقة داخل الفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي: "عمرو السولية من اللاعبين الذين أقدرهم جيدًا وله دور كبير في حياتي".

وتابع: "صالح جمعة ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورمضان صبحي ومحمد هاني تعاملت معهم في المنتخبات الوطنية الشباب أو الأوليمبي".

وواصل: "العلاقة بيننا جيدة للغاية وأنا أقدرهم على المستوى الشخصي".

وزاد "التقيت عمرو جمال بالصدفة خلال ذهابي للجيم وقمت بالتقاط صورة معه".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا