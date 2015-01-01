ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إنتحار مريض نفسي شنقا داخل منزله في المنيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:38 ص
إنتحار مريض نفسي شنقا داخل منزله في المنيا
مديرية أمن المنيا
Advertisements
طباعة
أحمد الخميسي
 
Advertisements

انتحر مريض نفسيا بشنق نفسه داخل منزله بإحدى قرى مركز مطاي في شمال المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد محمد راضي مأمور مركز شرطة مطاي، بورود بلاغ للنقيب عثمان دربالة رئيس نقطة شرطة أبوان، بوفاة "ب-م"، 55 عاما، داخل منزله.

شكَّل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، فريق بحث بقيادة الرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث المركز، وبالانتقال تبين أن المذكور شنق نفسه بحبل علقه بمروحة سقف، وبالفحص تبين أنه يعاني من مرض نفسي وسبق له تلقي العلاج بمستشفى الصحة النفسية لمدة 12 عاما، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا