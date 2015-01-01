سيد عبد الحفيظ: لم أسمع كلمة روح الفانلة إلا في الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأنه لم يسمع كلمة روح الفانلة إلا في الأهلي.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "واجهنا الكثير من الصعوبات هذا الموسم وروح الفانلة الحمراء كانت السبب في ذلك وهذا بفضل الجمهور الذي أكد منذ مارس الماضي أننا أبطال الدوري".





واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً : " لم أسمع كلمة روح الفانلة في أي نادي ولم اسمعها إلا في الأهلي".



