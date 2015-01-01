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سيد عبد الحفيظ: لم أسمع كلمة روح الفانلة إلا في الأهلي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:25 ص
سيد عبد الحفيظ: لم أسمع كلمة روح الفانلة إلا في الأهلي
الاهلي
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأنه لم يسمع كلمة روح الفانلة إلا في الأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "واجهنا الكثير من الصعوبات هذا الموسم وروح الفانلة الحمراء كانت السبب في ذلك وهذا بفضل الجمهور الذي أكد منذ مارس الماضي أننا أبطال الدوري".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً : " لم أسمع كلمة روح الفانلة في أي نادي ولم اسمعها إلا في الأهلي".

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