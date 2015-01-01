عاجل.. ظهور مفاجئ لصفقة الزمالك الجديدة على الهواء بصحبة مرتضى منصور

حرص محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي المنتقل حديثا إلى صفوف الزمالك على توجيه الشكر للمستشار مرتضى منصور بعد تمسكه بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال عواد في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة المحور لبرنامج الزمالك اليوم: "أتوجه بالشكر لجميع من ساندني للتواجد في نادي الزمالك، وأشكر رئيس نادي الإسماعيلي على إتمام التعاقد".





وأضاف : "أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير نادي الزمالك وأن نحقق البطولات التي سوف نشارك فيها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالتواجد داخل القلعة البيضاء.





واختتم حديثه قائلاً : "أتمنى أن أساهم مع زملائي القدامى والجدد في الفريق للفوز بالبطولات، وأحب أن أقول لجماهير نادي الزمالك بأني تنازلت عن جزء كبير من عقدي لإتمام الصفقة وتحقيق حلمي باللعب داخل نادي الزمالك".





وفاجأ مرتضى منصور جمهور البرنامج أثناء حديثه لقناة المحور ومنح الحديث لـ"عواد" الذي كان يجلس بجوار رئيس نادي الزمالك.



