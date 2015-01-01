ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع آثاث في حلوان

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:13 ص
الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع آثاث في حلوان
لحظة السيطرة على الحريق
Advertisements
طباعة
زينب عطا
 
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، على حريق داخل مصنع أثاث وأخشاب في حلوان.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى موقع الواقعة، ودفعت بـ8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر مادية كبيرة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى المصانع بحلوان، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق، وجارِ تحرير المحضر اللازم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا