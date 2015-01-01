الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع آثاث في حلوان





وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى موقع الواقعة، ودفعت بـ8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر مادية كبيرة.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى المصانع بحلوان، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق، وجارِ تحرير المحضر اللازم.



سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، على حريق داخل مصنع أثاث وأخشاب في حلوان.