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سيد عبد الحفيظ يسخر من رئيس الزمالك

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:03 ص
سيد عبد الحفيظ يسخر من رئيس الزمالك
سيد عبد الحفيظ
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ريهام عبد المحسن
 
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سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من رئيس الزمالك وأكد أن الفاشل لا يعترف بأخطائه وينسبها للسحر الأسود والأعمال. 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " رمضان صبحي تربية الأهلي وعقله أكبر من سنه والعمل الجماعي هو ما يميز الأهلي والنجاح ينسب للجميع والفشل أيضاً يتحمله الجميع".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"دائماً الفاشل لا يعترف بأخطائه وينسب فشله لمنافسه والسحر الأسود والأعمال".

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