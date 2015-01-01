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رائد زراعة الكلى: التعليم في مصر يحتاج إلى معلم مؤهل

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:47 ص
رائد زراعة الكلى: التعليم في مصر يحتاج إلى معلم مؤهل
العالم الكبير الدكتور محمد غنيم
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أمنية فوزي
 
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قال العالم الكبير الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن التعليم في مصر يحتاج إلى معلم مؤهل، لافتًا إلى أن مصطلح "المعلم المؤهل" كان موجودًا قديمًا ولكنه تآكل، مضيفًا أنه يجب ألا يزيد الفصل عن 30 طالب.

وتابع "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب الاهتمام بالعلوم الوضعية كالكيمياء، والطبيعة، وإضافة علوم الحداثة إليها.

وأضاف أنه يجب الاعتماد على الكتاب الورقي، مؤكدًا أنه لا غنى عن الكتاب في العملية التعليمية، موضحًا أن كل ذلك يحتاج إلى إنفاق، متابعًا: "جودة الخدمة يقابلها إنفاق".
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