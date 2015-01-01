"الفجر الرياضي" يرصد صفقات الأندية المصرية في سوق الانتقالات الصيفية 2019

اشتعل سوق الانتقالات الصيفية في مصر خلال الفترة الحالية، ونجحت جميع الأندية المصرية في حسم العديد من الصفقات القوية استعدادًا للمنافسة بالموسم الكروي الجديد (2019-2020).





ويرصد "الفجر الرياضي" في هذا التقرير صفقات الأندية المصرية في "الميركاتو الصيفي" حتي الآن:-









1-الأهلي:





المالي أليو ديانج (مولودية الجزائر)

رمضان صبحي (هيدرسفيلد تاون) - إعارة

محمود متولي (الإسماعيلي)





2-الزمالك:





المغربي أشرف بن شرقي (الهلال السعودي)

المغربي محمد أوناجم (الوداد)

محمد عواد (الإسماعيلي)

محمد أبوجبل (سموحة)

محمد صبحي (بتروجيت)

إسلام جابر (المقاصة)

مصطفي محمد (عودة من الإعارة)

معروف يوسف (عودة من الإعارة)





3-بيراميدز:





أحمد علي (المقاولون العرب)

طارق طه (الإسماعيلي)

محمد عطوة (الرائد السعودي)

جون آنطوي (المقاصة)

محمود حمادة (الإنتاج الحربي)

إسلام عيسي المصري)





4-الإتحاد السكندري:





إسلام جمال (الزمالك)

عماد السيد (الزمالك)

أحمد راشد (المنصورة)

طارق الدالي (أكاديمية برشلونة) – شراءه نهائيًا

كريم الديب (المقاولون العرب)

فاروق خالد (النصر للتعدين)

أيمن الغباشي (النجوم)

أحمد رفعت (الزمالك) – إعارة

رزاق سيسيه (الزمالك) – إعارة





5-الإسماعيلي:





الغيني بيكيتي سيلفا (الشعلة السعودي)

الناميبي شيلونجو (سموحة) – شراءه نهائيًا





6-إنبي:





شريف دابو (بيراميدز)

محمد رزق (بيراميدز)

مصطفي صفوت (كهرباء الإسماعيلي)

جونويل ديزيري (منتخب هايتي)

التنزاني حميد ماو (بتروجيت)

أحمد العجوز (بتروجيت)

محمد أشرف "روقة" (الزمالك) – إعارة





7-وادي دجلة:





مروان حمدي (المقاصة)

رجب عمران (المقاصة)

عبد الرحمن "بودي" (الإنتاج الحربي)

عمر ميرا (المقاولون العرب)





8-المصري:





مفتاح طقطق (أهلي طرابلس الليبي)

إبراهيم أبو اليزيد (الداخلية)

إبراهيم ماجد (الألومنيوم)

أحمد خالد "كارلوس" (الأهلي)

الإيفواري شيخ موكورو (عودة من إعارة)

أحمد جمعة (عودة من إعارة)





9-المقاولون العرب:





محمد عصام (جورنيك واتشنا البولندي)

محمد سالم (الداخلية)

عبد الرحمن فاروق (الإنتاج الحربي)





10-المقاصة:





الأوغندي خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي)

النيجيري إيدو موسيس (حرس الحدود)

صلاح أمين (النجوم)

أحمد صبيحة (النصر)

محمود فهمي (النصر)

الرواندي كيفين موهيري (عودة من إعارة)

محمد مسعد (عودة من إعارة)





11-طلائع الجيش:





عمرو السيسي (النجوم)

إبراهيم رخا (الرجاء)

مهند لاشين (بيراميدز)

إسلام فؤاد (المقاولون العرب)

أحمد زولا (بتروجيت)

كريم طارق (بتروجيت)

ناصر منسي (بيراميدز) – إعارة





12-سموحة:





محمد نادي (الجونة)

محمد جمال "بيبو" (وادي دجلة)

رمزي خالد (وادي دجلة)

محمد كوفي (الكوكب السعودي)

الهاني سليمان (الاتحاد السكندري)

عمر صلاح (الزمالك)

أحمد داوودا (الزمالك)

محمد حليمو (النجوم)

الليبي محمد الترهوني (أهلي طرابلس)

إسلام الفار (النجوم) – إعارة

فوزي الحناوي (الأهلي) – إعارة

إسلام جمال (عودة من إعارة)





13-الإنتاج الحربي:





الموريتاني مامادو أنياس (السلام زغرتا)

النيجيري برايت سلاس (نيجيريا)

إبراهيم عبد الخالق (الإسماعيلي)

محمد عبد الرازق بازوكا (الإتحاد السكندري)

باسم مرسي (الزمالك) – إعارة





14-الجونة:





الكونغولي والترب واليا (نكانا ريد ديفلز)

ناصر ناصر (الألومنيوم)

النيجيري شيكاتارا (عودة من إعارة)

كريم سالم (عودة من إعارة)





15-حرس الحدود:





محمد سليم (الملعب التونسي)

مصطفي علي (المصري)

الليبي أحمد الهرام "الكوري" (النصر الليبي)

عمرو الحلواني (إنبي)

محمد حمدي (الزمالك)

الليبي سالم عبلو (أهلي طرابلس)

محمد شطا (المصري)

هادي رياض (وادي دجلة)

الليبي سالم روما (النصر الليبي)

الليبي أحمد التربي (الإتحاد الليبي)

محمد فتحي (غزل المحلة)

محمد همام (النجوم) - إعارة

عمر صالح (وادي دجلة) - إعارة





16-أسوان:





محمد طارق (المقاصة)

محمد أشرف (وادي دجلة)

عبد العزيز الشاعر "زيزو" (حرس الحدود)

إسلام رمضان (الأوليمبي)

إبراهيم جلال (حرس الحدود)

جلال العقدة (بتروجيت)

نصر رمضان (المقاصة)

إبراهيم القاضي (بتروجيت)

جورج ليراس ( اليونان)

الكيني أليكس (بنداروي الكيني)

عبد العزيز إمام (سموحة)

محمد مصطفي "ميدو" (الترسانة)

إسلام صيام (بتروجيت)

محمود عيسي "مرجان" ( تحرير أسوان)

طارق أبو العز (طلائع الجيش) - إعارة





17-إف سي مصر:





مصطفي كالوشا (الداخلية)

حمادة نصر (الانتاج الحربي)

أحمد الشيخ (حرس الحدود)

محمد عادل (الاتحاد السكندري)

محمد جمال تريكة (الداخلية)

محمود السيد (المصري)

عبد الرحمن جندية (بيراميدز)

الكيني كليف نياكيا (ماثاري يونايتد)





18-طنطا:





علي فرج (بتروجيت)

محمد فتحي (سموحة)

شوقي السعيد (الرجاء)

أحمد فهمي (غزل المحلة)

إيهاب سمير (المقاولون العرب)

محمد أبو شعيشع (الغزوة السعودي)

محمود كابونجا (الانتاج الحربي)

وليد عادل (مصر المقاصة)

محمود صلاح (كفرالشيخ)

أحمد لالا (بتروجيت)

باسم عبد العزيز (النجوم)

خالد جمال (ياني التركي)

هشام شعبان (الأهلي) – إعارة



