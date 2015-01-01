إعادة محاكمة متهمين في "أحداث ماسبيرو الثانية" اليوم

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى رئيس المحكمة جلسة اعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013





وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.