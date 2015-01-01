رسميا.. هاني شاكر نقيبا للموسيقيين بـ 1532 صوتا مقابل 589 لمصطفى كامل
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:41 ص
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أعلنت نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل فوز الفنان هاني شاكر بمقعد النقيب بعدد أصوات 1532 ، بينما حصل منافسه الفنان مصطفى كامل على عدد أصوات 589.
وكانت المؤشرات الأولية أشارت لنتائج انتخابات نقابات الموسيقيين المصريين، والتى جرت منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى تقدم الفنان هانى شاكر للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه مصطفى كامل.
وحرص عدد من نجًوم الغناء والموسيقيين على الحضور والإدلاء بأصواتهم، منهم نادر أبو الليف وطارق الشيخ وأحمد العيسوى وغادة رجب وريكو وريم كمال، وأحمد الكحلاوى وآية عبد الله وفاطمة عيد وطارق عبد الحليم، والموسيقار هانى مهنا وأحمد عبد العريز وحسام حسنى.
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