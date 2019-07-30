أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 30-7-2019
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:46 ص
Advertisements
Advertisements
رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أراضي الدولة: استرداد مليون فدان زراعي و134 مليون متر مباني
ونوه، بأن الموجة الثالثة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة تم شنها خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الحملة نجحت في استرداد مليون فدان زراعي و134 مليون متر مربع أراضي بناء.
وزير الخارجية ينقل رسالة خطية من "السيسي" لرئيس وزراء اليونان
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه سيقوم بتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص مصر على تنمية العلاقات الثنائية ودعوة رئيس الوزراء اليوناني لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.
السيسي: "الناس مش فقيرة.. زي ما أنتم فاكرين"
وأضاف "السيسي"، أن كل الإسكان الذي تم تنفيذه في المنصورة مستواه جيد، معقبا: "الناس مش فقيرة.. زي ما الناس فاكرة كل حاجة اتاخدت".
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عن طقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
السيسي: "أعترف بجميل المصريين لكل ما تحقق خلال الـ 5 سنوات السابقة"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل الشكر والتحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشعب المصري، قائلًا: "كل التحية لكل ما تحقق خلال الـ5 سنوات السابقة، والذي كان لا يمكن أن يتحقق، وأكرر هذه الجملة كـ اعتراف وعرفان بجميل المصريين".
"الإحصاء": محافظات الحدود بتاكل لحوم كتير.. والصعيد مازال في صدارة الفقر
وأوضح "شرف"، أن محافظات الحدود تركز انفاقها في الغذاء على اللحوم، بينما الحضر يركزون في انفاقهم على الدواجن والأسماك، مضيفا أن الأسر المصرية تستطع تدبير أمرها عند ارتفاع الأسعار.
السيسي لـ المصريين: "البلد كانت على وشك الانهيار.. متنسوش إحنا كنا فين"
ووجه حديثه للمصرين، قائلًا: "متنسوش إحنا كنا فين، احنا كنا في دولة على وشك الانهيار، والشعب كان فاقد الثقة في نفسه".
بسام راضي: منتدى الشباب خلق حالة تفاعلية مع القيادة السياسية لم تكن موجودة
وأضاف "راضي"، أن مؤتمر الشباب يمثل منصة تفاعلية عالية المستوى، لافتَا إلى أن هذا المؤتمر يتيح للشباب إلقاء الأسئلة على الرئيس في مختلف القضايا، وهذا خلق حالة تفاعلية بين الشباب والقيادة السياسية، لم تكن موجودة سابقًا.
حقيقة وفاة طبيب بمعهد القلب بعد عمله لـ36 ساعة متواصلة
نفى الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب، ما تردد عن وفاة طبيب بالمعهد بعد عمله لمدة 36 ساعة متواصلة، موضحًا أن المعهد يوجد به 230 طبيبا، وليس هناك أي أزمة لكي يستمر طبيب في العمل لمدة 36 ساعة، وقوانين العمل لا تسمح بأن يعمل شخص 36 ساعة
السيسي عن تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادي: "شديد العرفان لجميلكم"
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري لديه إرادة التغيير ولذلك تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، موجهًا حديثه للشعب قائلًا: "أنا شديد العرفان لجميلكم.. وأنا لما كنت بزور بلاد في الخارج رد فعلكم على الإصلاح الاقتصادي كان محل تقدير ليا.. وشرف ليا.. تحملكم شرف ليا".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أراضي الدولة: استرداد مليون فدان زراعي و134 مليون متر مباني
ونوه، بأن الموجة الثالثة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة تم شنها خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الحملة نجحت في استرداد مليون فدان زراعي و134 مليون متر مربع أراضي بناء.
وزير الخارجية ينقل رسالة خطية من "السيسي" لرئيس وزراء اليونان
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه سيقوم بتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص مصر على تنمية العلاقات الثنائية ودعوة رئيس الوزراء اليوناني لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.
السيسي: "الناس مش فقيرة.. زي ما أنتم فاكرين"
وأضاف "السيسي"، أن كل الإسكان الذي تم تنفيذه في المنصورة مستواه جيد، معقبا: "الناس مش فقيرة.. زي ما الناس فاكرة كل حاجة اتاخدت".
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عن طقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
السيسي: "أعترف بجميل المصريين لكل ما تحقق خلال الـ 5 سنوات السابقة"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل الشكر والتحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشعب المصري، قائلًا: "كل التحية لكل ما تحقق خلال الـ5 سنوات السابقة، والذي كان لا يمكن أن يتحقق، وأكرر هذه الجملة كـ اعتراف وعرفان بجميل المصريين".
"الإحصاء": محافظات الحدود بتاكل لحوم كتير.. والصعيد مازال في صدارة الفقر
وأوضح "شرف"، أن محافظات الحدود تركز انفاقها في الغذاء على اللحوم، بينما الحضر يركزون في انفاقهم على الدواجن والأسماك، مضيفا أن الأسر المصرية تستطع تدبير أمرها عند ارتفاع الأسعار.
السيسي لـ المصريين: "البلد كانت على وشك الانهيار.. متنسوش إحنا كنا فين"
ووجه حديثه للمصرين، قائلًا: "متنسوش إحنا كنا فين، احنا كنا في دولة على وشك الانهيار، والشعب كان فاقد الثقة في نفسه".
بسام راضي: منتدى الشباب خلق حالة تفاعلية مع القيادة السياسية لم تكن موجودة
وأضاف "راضي"، أن مؤتمر الشباب يمثل منصة تفاعلية عالية المستوى، لافتَا إلى أن هذا المؤتمر يتيح للشباب إلقاء الأسئلة على الرئيس في مختلف القضايا، وهذا خلق حالة تفاعلية بين الشباب والقيادة السياسية، لم تكن موجودة سابقًا.
حقيقة وفاة طبيب بمعهد القلب بعد عمله لـ36 ساعة متواصلة
نفى الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب، ما تردد عن وفاة طبيب بالمعهد بعد عمله لمدة 36 ساعة متواصلة، موضحًا أن المعهد يوجد به 230 طبيبا، وليس هناك أي أزمة لكي يستمر طبيب في العمل لمدة 36 ساعة، وقوانين العمل لا تسمح بأن يعمل شخص 36 ساعة
السيسي عن تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادي: "شديد العرفان لجميلكم"
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري لديه إرادة التغيير ولذلك تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، موجهًا حديثه للشعب قائلًا: "أنا شديد العرفان لجميلكم.. وأنا لما كنت بزور بلاد في الخارج رد فعلكم على الإصلاح الاقتصادي كان محل تقدير ليا.. وشرف ليا.. تحملكم شرف ليا".
Advertisements
المزيد عن: توك شو المؤتمر الشباب أخبار
- أهم الأخبار العالمية يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017
- التوك شو × 24 ساعة.. نقيب الفلاحين يعلق على ارتفاع أسعار الفول والتعليم تكشف سر "العشرة جنيه"
- التوك شو × 24 ساعة.. اجتماع السيسي مع "الأعلى للشرطة" وسبب عدم إذاعة جلسات النواب
- "التوك شو × 24 ساعة".. السيسي يطلق مبادرة نور الحياة وتداعيات واقعة "طفل البلكونة" وفيديو "الامتحانات المفقودة"
- أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 20-4-2019
- أبرز أخبار التوك شو اليوم الخميس 23-5-2019
- نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان
- أبرز أخبار التوك شو اليوم الثلاثاء 9-7-2019
- السيسي لـ المصريين: "البلد كانت على وشك الانهيار.. متنسوش إحنا كنا فين"