ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "أنا غير" (فيديو)

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:29 ص
عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة أنا غير (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل برومو أغنيته الجديدة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واستطاع البرومو حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن البرومو من تسجيل أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي.

وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.


 
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
-
x
19:00
-
ليون - فرنسا