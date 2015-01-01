عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "أنا غير" (فيديو)





طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل برومو أغنيته الجديدة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال

صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





واستطاع البرومو حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن البرومو من تسجيل أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي.



