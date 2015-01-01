عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "أنا غير" (فيديو)
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:29 ص
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طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل برومو أغنيته الجديدة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
واستطاع البرومو حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن البرومو من تسجيل أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي.
وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.
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