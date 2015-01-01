تقارير.. 3 لاعبين يرحلون عن ريال مدريد من أجل تمويل صفقة بوجبا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني عليه أن يضحي بثلاثة لاعبين من أجل الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وقال أنريكي أورتيجو من إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية إنه إذا كان ريال مدريد يريد التعاقد مع بوجبا، فيجب أن يرحل خاميس وإيسكو و بيل".









وأضاف :"إذا وصل عرض بـ50 مليون من أجل خاميس من أتليتيكو مدريد، يجب على ريال مدريد بيعه، وأيسكو هو أكثر من لديه قيمة سوقية".



