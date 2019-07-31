ننشر صفقات جمهورية شبين خلال ميركاتو المظاليم

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع 7 لاعبين حتى الآن، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2019-2020.





وتشمل قائمة التعاقدات الجديدة التي حصل عليها الفريق المنوفي مؤخراً : أمير نعمان حارس مرمى وادي دجلة وسوهاج مواليد 17 مايو 1996 وأحد أبناء محافظة المنيا، وسبق له الإنضمام لقطاع الناشئين بالفريق المنياوي قبل الرحيل لدجلة لمدة 7 سنوات، من موسم 2008 حتى 2016 ثم إنضم لأسوان بالدوري الممتاز، على سبيل الإعار، ثم سوهاج لثلاث مواسم، قبل التوقيع لجمهورية شبين.





كما حصل الجمهورية على توقيع عمرو شعلان لاعب وسط مدافع فريق المنيا، في صفقة إنتقال حر، ويعد اللاعب من مواليد 1991 ولعب من قبل في لقطاع الناشئين بالشمس، والإنتاج الحربي، ثم إنضم لبني سويف، وسوهاج، وبلدية المحلة، والجونة، والمنيا الذي لعب له لموسم واحد خلال الموسم الماضي.





وإنضم لصفوف جمهورية شبين مؤخراً اللاعب محمد خالد جناح أبو قير، السابق، والذي لعب من قبل للقناة، بجانب محمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة، عمرو زينهم ظهير أيسر المنيا وسوهاج، حمد محمد ظهير أيمن أسوان، وإسلام جودة لاعب ميت خاقان.





ويتواجد في القائمة الأولى من قوام الموسم الماضي 13 لاعبا وهم أحمد المحرات، عمرو ثابت، أيمن العادلي، أحمد الشرقاوي، أحمد مدين، مصطفى زيكو، محمود حميد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، وأيمن سعد، ومحمد عزت، ومصطفى هاني، وشريف مجدي.





ويشارك في فترة الإعداد للفريق الأول عدد من الناشئين منهم محمود مقلد ويوسف شعبان ومصطفى شلبي وخالد مسعد وأحمد سامي، واسلام فريد واسامه دياب، وإسلام مقلد، ويوسف شعبان.





ورحل عن صفوف فريق جمهورية شبين من 13 لاعبا بنهاية الموسم الماضي، وهم محمود عاطف، ومحمد مدحت، وجون، وفاين، وعبد الله شلبي، وعمار محسن، ومحمد فتح الله، ووائل علي، وحسام فتحي، وأحمد موكشة، ومحمد الشامي، وعبد الله شلبي، ومحمد ممدوح كيمو.



