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منير: الأغنية النوبية جزء من التكوين المصري

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:19 ص
منير: الأغنية النوبية جزء من التكوين المصري
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الفجر الفني
 
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قال الفنان محمد منير إن الأغنية النوبية هي جزء من تكوين الأغنية المصرية، وكان من الطبيعي أن ينتمي إليها، وأنها استطاعت أن تعبر للجمهور العربي وليس المصري فقط.

وأضاف منير في تصريحات خاصة لفضائية الغد، على هامش مشاركته في فعاليات اختتام مهرجان جرش بالأردن، أن الفنان حتى اليوم يواجه المعاناة ويولد من رحم المعاناة، معرباً عن حبه للأردن ولتقديره للمشاركة في مهرجان جرش، مضيفاً أنه من الصعب إيجاد الكلمات واللحن المميزين في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن إخلاصه وحبه للجماهير، واختيار أغاني تعبر عنه هي سر نجاحه.
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