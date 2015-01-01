"الرئاسة" عن عقد مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية: رسالة تفاؤل بالمستقبل

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن عقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة يبعث برسالة مفادها اهتمام الدولة المصرية بالشباب، ورسالة تفاؤل بالمستقبل.



وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يأتي تجسيدًا للإصلاح الإداري والتنموي.



وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن جلسة غدا في المؤتمر الوطني ستناقش مبادرة حياة كريمة التي تستهدف الطبقات الفقيرة والقرى الأكثر فقرًا خاصة في محافظات الصعيد التي تعكس اهتمام الدولة بالمواطن البسيط؛ للارتقاء بالنواحي البيئية والمعيشية والصحية للفقراء.

