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عاجل.. نجم ليفربول يفاجئ محمد صلاح (صورة)

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:10 ص
عاجل.. نجم ليفربول يفاجئ محمد صلاح (صورة)
محمد صلاح
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أسماء فايز
 
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نشر النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورة تجمعه بنجمنا المصرى محمد صلاح ، خلال لعبهما مباراة "تنس طاولة".

وعلق "لوفرين" علي الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قائلا:" حسنا ، لقد خسرت 1/0 لصالحه ، واليوم يوم الانتقام".

يذكر أن صلاح قد انضم لمعسكر ليفربول اليوم الثلاثاء ، بعد انتهاء عطلته السنوية ، التى حصل عليها بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

الجدير بالذكر أن " الريدز" لديهم مواجهة مرتقبة ضد مانشستر سيتى فى 4 اغسطس المقبل في بطولة الدرع الخيري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول أول مبارياته فى الدورى الإنجليزي ضد نورويتش سيتى فى 9 أغسطس ، وأمامه مباراة مرتقبة فى كأس السوبر الأوروبية ضد تشيلسي فى 14 أغسطس المقبل.

عاجل.. نجم ليفربول يفاجئ محمد صلاح (صورة)
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المزيد عن: معسكر ليفربول محمد صلاح ليفربول لوفرين رياضة
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