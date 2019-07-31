عاجل.. نجم ليفربول يفاجئ محمد صلاح (صورة)

نشر النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورة تجمعه بنجمنا المصرى محمد صلاح ، خلال لعبهما مباراة "تنس طاولة".





وعلق "لوفرين" علي الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قائلا:" حسنا ، لقد خسرت 1/0 لصالحه ، واليوم يوم الانتقام".





يذكر أن صلاح قد انضم لمعسكر ليفربول اليوم الثلاثاء ، بعد انتهاء عطلته السنوية ، التى حصل عليها بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.





الجدير بالذكر أن " الريدز" لديهم مواجهة مرتقبة ضد مانشستر سيتى فى 4 اغسطس المقبل في بطولة الدرع الخيري الإنجليزي.





ويخوض ليفربول أول مبارياته فى الدورى الإنجليزي ضد نورويتش سيتى فى 9 أغسطس ، وأمامه مباراة مرتقبة فى كأس السوبر الأوروبية ضد تشيلسي فى 14 أغسطس المقبل.



