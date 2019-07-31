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'الصحفيين' تعلن رفع عدد تأشيرات الحج لهذا العام

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:14 ص
'الصحفيين' تعلن رفع عدد تأشيرات الحج لهذا العام
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية أسامة النقلي قد أبلغه قبل قليل، باستجابة السفارة والسلطات السعودية لطلب النقابة، برفع عدد تأشيرات الحج المقدمة للنقابة إلى 100 تأشيرة.


وكانت النقابة قد حصلت الأسبوع الماضي على 60 تأشيرة لأعضائها، وسوف يبدأ تسلم التأشيرات الأربعين الإضافية غدًا الأربعاء، وسيتم توزيعهم طبقًا للقرعة التي تم إجراؤها بالنقابة، ووفقًا للقواعد التي وضعتها وأعلنتها لجنة الحج بها.


وتوجه النقيب بالشكر لسفير السعودية والسلطات السعودية على الاستجابة لمطالب النقابة.
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