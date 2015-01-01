العثور على جثة مسن متوفي داخل مسكنه بالمنشية في بنها





وتم نقل الجثة لمستشفى التأمين الصحي ببنها لمعاينة الجثة بمعرفة الطب الشرعي وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تمكن أهالي منطقة المنشية ببنها، من العثور على جثة شخص مس متوفي منذ عدة أيام في مسكنه إثر انبعاث رائحة كريهة من مسكنه،وجري نُقل الجثة لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتولت النيابة التحقيق.كان مدير أمن القليوبية اللواء طارق العجيزي، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد تلقيه إخطارا من الأهالي بإنبعاث رائحة كريهة بأحد المنازل بمنطقة الممشية بجوار مدرسة أم المؤمنين بمدينة بنها.وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة للمدعو "ع.ك" 65 عاما، والذي لم يره أحد من الجيران منذ عدة أيام، وبعد انبعاث رائحة كريهة من أعلى سطح المنزل توجه أحد الأهالي إلى أعلى المنزل، وتبين أن المتوفى ملقى على الأرض ويرتدي ملابسه منذ عدة أيام.