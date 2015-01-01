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مصطفى ثابت يطالب بتوسيع مظلة تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:32 ص
مصطفى ثابت يطالب بتوسيع مظلة تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب
الدكتور مصطفى ثابت
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أمنية فوزي
 
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أوضح الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، أنه يتم تنفيذ كل توصيات مؤتمرات الشباب، وأن الرئيس يكون حريصًا على مناقشتها والحديث عنها.

وأشار ثابت، خلال حواره مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن رأس الدولة يرصد كل ملاحظات الشباب في المؤتمرات، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ كل التوصيات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الرئيس يطلب الجلوس مع بعض الشباب في جلسات مغلقة بعد جلسات مؤتمرات الشباب.

وتمنى أن يتم توسيع مظلة تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في كل الجامعات، مؤكدًا أنها تجربة رائعة وتنفرد بها الدولة المصرية.
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