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تامر أمين: لا توجد دولة في العالم تقوم بالحوار مع الشباب مثل مصر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:00 ص
تامر أمين: لا توجد دولة في العالم تقوم بالحوار مع الشباب مثل مصر
تامر أمين
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كساب أحمد
 
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علق الإعلامي تامر أمين، على انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "هذه المؤتمر نظم وفقًا لأعلى الإمكانيات، كأنه قمة لرؤساء الدول العربية، وهذا رسالة بأن الدول تهتم بالشباب مثلما تهتم برؤساء الدول".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أنه لا يعتقد قيام دولة في العالم، بإعداد حوار شبابي متصل، مثلما تفعل مصر الآن، معقبًا: "دونالد ترامب رئيس أمريكا عملها مرة واحد بس، وشكرًا".

ووجه شكرًا للدولة المصرية على خروج المؤتمر الوطني للشباب بهذا الشكل، لافتَا إلى أن استمرار مصر في عقد مؤتمرات الشباب، دليل على وضع الشباب في قلب صناعة القرار المصري.
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