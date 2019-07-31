مصطفى سالم ينضم لـ "نصيبي وقسمتك 3"





ويجسد سالم خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة تدعي" عامر" وهي صديق الفنان فراس سعيد، ويبدا تصوير اول مشاهدة السبت المقبل بمنطقة الشيخ زايد مع اسرة العمل والمخرج مصطفي فكري.





ويشارك في قصة "اتفضل في الصالون" ضمن احداث مسلسل "نصيبي وقسمتك3" كل من الفنانة هنا شيحة وفراس سعيد و ونانسى صلاح وأحمد رفعت ونورا حبيب، ومن تاليف عمرو محمود ياسين.





يذكر أن مصطفي سالم شارك في مسلسل "أبو عمر المصري" مع أحمد عز وانتهي مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل" مملكة ابليس" مع المخرج أحمد خالد موسي.

انضم الفنان الشاب مصطفي سالم الي فريق عمل مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" حيث يشارك في القصة الثانية منه والتي تحمل اسم " اتفضل في الصالون".