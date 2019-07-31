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"ثابت": مؤتمر الشباب ليس منفصلًا عما يحدث في الدولة المصرية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:57 م
ثابت: مؤتمر الشباب ليس منفصلًا عما يحدث في الدولة المصرية
الدكتور مصطفى ثابت
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أمنية فوزي
 
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أوضح الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، أن مؤتمر الشباب ليس منفصلًا عما يحدث في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن شباب المؤتمر هم النواة الأساسية لما يحدث في البلد، وأنهم نظموا بطولة الأمم الإفريقية.

وأكد "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء الثلاثاء، أنه يجب أن يتم إذاعة نماذج شاب المؤتمرات على مدار العام.

وأضاف أنه يجب أن يجتمع كل محافظ مع شباب محافظته بالتزامن مع الجلسة الافتتاحية والجلسات المختلفة بمؤتمر الشباب.

وناشد رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، المحافظين بانتهاج نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب.
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