رئيس التحرير التنفيذي لـ الفجر: الدولة جادة في الاستفادة من التجربة الشبابية بشكل مباشر
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:45 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإلكتروني، إن ما حدث اليوم في جلسة مؤتمر الشباب تسويق سياسي، وتسويق لكل شيء في مصر.
وأوضح "ثابت"، خلال حواره مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء الثلاثاء، أن هناك تنوع كبير في الشباب الحاضرين المؤتمر، وأن الشباب متحمسون للغاية للمؤتمر، لافتًا إلى أن بعض أوائل الثانوية العامة يشاركون في مؤتمر الشباب.
وأكد أن الدولة جادة جدًا في الاستفادة من التجربة الشبابية بشكل مباشر.
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