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خاص| نجم الأهلي يرحب بالانضمام لبيراميدز

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:38 م
خاص| نجم الأهلي يرحب بالانضمام لبيراميدز
الاهلي
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علي نبوي
 
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كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب الأهلي عن ترحيبه بالانتقال لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر بأن اللاعب يرغب في الانتقال لصفوف بيراميدز، والمشاركة في المباريات الموسم المقبل.

وتابع المصدر بأن شريف يرى بأن انضمامه لصفوف بيراميدز سيعزز من تواجده في الملعب.

وأشار المصدر بأن اللاعب تلقى العديد من العروض للرحيل عن الأهلي، لكنه يفضل الانضمام لصفوف بيراميدز.

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