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أم كلثوم من ذوي الاحتياجات الخاصة: "مكنتش متوقعة إن الرئيس يسلم عليا ...ربنا حقق أمنتي"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:39 ص
أم كلثوم من ذوي الاحتياجات الخاصة: مكنتش متوقعة إن الرئيس يسلم عليا ...ربنا حقق أمنتي
هديل ماجد
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كساب أحمد
 
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قالت هديل ماجد، الملقبة بأم كلثوم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن والدتها هي من اكتشفت موهبتها الغنائية، واشتركت في الملتقى الدولي لفنون ذو الاحتياجات الخاصة، وحصلت على جائزة سيد مكاوي على مستوى 31 دولة.

وتابعت ماجد، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أنها حصلت على العديد من الجوائز في مجال الغناء، معقبة: "أحب أشكر ماما حبيبتي بسبب دعمها لي، ربنا يخليكي ليا يا ماما يا رب".

وعن استماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لغنائها، على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب، قالت: "مكنتش متوقعة أن الرئيس يسلم عليا، ويسمع صوتي، ربنا استجابي ليا وحقق أمنتي المتمثلة في الغناء أمام الرئيس".

وأضافت: "يحلم أكون سفيرة لمصر والعالم في مجال الغناء، انا بغني بالعديد من لغات العالم".

يذكر أن هديل ماجد الملقبة بـ "أم كلثوم" أحد أهم العناصر في فريق أولادنا لتميزها في الغناء، وحصولها على العديد من الجوائز في أكثر من مسابقة للغناء.
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